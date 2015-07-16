У Шокина рассказали, с какой зарплатой прокуроры смогут честно работать

Как пишет Новое время, по мнению Касько, на данный момент у прокуроров низкие зарплаты.

«Моя (зарплата) — около 18 тыс. грн. А у прокуроров? Где-то до 10 тыс. грн. Чтобы адекватный специалист хорошо выполнял работу на уровне Генеральной прокуратуры, мне кажется, этого мало», - сказал он.

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По словам заместителя генпрокурора, в новом законе о прокуратуре предусмотрен правильный подход к зарплате прокурора.

«Зарплата привязана к зарплате судьи и составляет процент от нее. Если это будет имплементировано (а эти положения европейские эксперты посчитали правильными, чтобы один из мотивов коррупции в прокуратуре был устранен), то, думаю, система заработает гораздо лучше», - уточнил Касько.

По его данным, в будущем прокуроры будут получать около 30 тыс. грн.

«На эти деньги можно жить в Киеве и честно работать прокурором. Но одна только высокая зарплата — это не залог успеха. Нужны конкурсы наподобие того, который был проведен на пост руководителя Антикоррупционного бюро. Если все сработает в комплексе — мы получим результат», - резюмировал заместитель Шокина.

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