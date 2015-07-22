Плюсы и минусы одесского пиара

Чтобы украинцы и, в частности, одесситы не превращались в сообщество легковерных и недалеких людей, которые слышат только себя и бросаются немыслимыми подозрениями в адрес друг друга, мне кажется, что по спорному вопросу следовало бы взвесить возможные плюсы и минусы, и только после этого услышать другую точку зрения и отличить ее от сознательного и циничного манипулирования сплетнями и слухами. Сегодня важно прекратить холодную войну между сторонниками и противниками деяний и свершений нового губернатора. В этой связи, стоит пройтись по ключевым темам, вызывающим разногласия.

Первый тезис: Михаил Саакашвили – великий цивилизатор, строитель светлого будущего в Одессе по мотивам светлого прошлого в Грузии.

Плюсы – мгновенное искоренение коррупции, упрощение документооборота, рост инвестиционной привлекательности, наведение порядка в деятельности прокуратуры, милиции, судебного корпуса, резкое снижение количества чиновников всех уровней, уважение государства к инвестору и предпринимателю. Да, и строительство дороги Одесса-Рени, конечно.

Минусы – все позитивные решения принимаются бессистемно, публично-хаотично, условный враг оказывается предупрежден и подготовлен. Слишком много на камеру. А, в результате, наехал на погранцов (истерика, визг), проходит две недели - все на прежнем месте. Видел прокуроров уже в тюрьме (истерика, визг), месяц прошел - никто не сидит. Наговорил на камеру бездну комплиментов таланту и уму одесситов - привез в город специалистов, которые пока что только повторяют мантры своего шефа, молча улыбаются улыбкой Моны Лизы, стоя у него за спиной, и занимают места, на которые в Одессе реально имеются куда более квалифицированные и значительно лучше зарекомендовавшие себя (тоже) порядочные люди.

Второй тезис: образ губернатора – образ лидера, обладающего колоссальным управленческим опытом, политической фигуры мирового класса, человека, в нелегкое время согласившегося оказать помощь дружественному народу.

Плюсы - огромное доверие масс, ожидание «грузинского чуда» в Одессе, призывы «оказать ему помощь», «сплотить ряды», желание прикоснуться, пожать руку, прокатиться рядом с ним на велосипеде, сфотографироваться. Восторг, распространяющийся и на членов его команды, очереди поклонников, ищущих пути личного участия в «Идеальном списке» начинающих политиков, «Стратегической сессии», конкурсах на освободившиеся места, несмотря на маленькую зарплату…

Минусы - президент Грузии Саакашвили обладал полномочиями, значительно превосходящими те, которыми располагает действующий президент Украины Порошенко. Не говоря уже об уровне полномочий действующего губернатора Одесской области… Попытки выходить за пределы этих полномочий уже в настоящий момент не воспринимаются положительно.

Кроме того, геополитическая и экономическая ситуация Грузии до 2008 года и Украины в 2015 году предоставляют очень разные возможности для воспроизводства этого самого «грузинского чуда».

Если быстрого и непременно успешного «чуда» не последует, может наступить глубокое разочарование и апатия, что непременно скажется на очередной потере уважения к власти. Учитывая грядущие местные выборы, это может негативно сказаться на всем характере жизнедеятельности региона и его перспектив.

Третий тезис: реальные достижения, которые были в Грузии, и которые украинцы хотели бы видеть в своей стране.

Из плюсов – нет явных проявлений коррупции, вера жителей области в «грузинское чудо» пока живет, есть команда высококвалифицированных реформаторов, способных быстрыми и решительными действиями на грани с дозволенным привлечь ресурсы, разобраться с местными клановыми интересами, выправить местную ситуацию, «открытое небо» объявлено, остается только ждать.

Минусы – интересы губернатора шире интересов региона. В частности, недавняя поездка главы Одесской ОГА в Чернигов никакого отношения к интересам одесского региона не имеет. И в Одессе это очень хорошо понимают.

Юрий Котляревский, социальный психолог