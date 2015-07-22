СМИ: новым главой Луганской области станет волонтер Тука

13:00, 22 июля 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко собирается представить на Луганщине нового руководителя области, которым будет назначено Георгия Туку.

Фото Дмитро Ларін, УП

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника, близкого к Администрации президента.

"Да, президент собирается представить нового руководителя", - сказал собеседник УП.

Согласно сообщению пресс-службы президента, Порошенко уже отбыл на Луганщину.

Читайте такжеПорошенко выступает за волонтерский контроль над борьбой с коррупцией в зоне АТОПо словам собеседника, там Порошенко намерен провести совещание, на котором и состоится представление.

Собеседник также подтвердил, что на пост главы Луганской обладминистрации будет назначен волонтер Георгий Тука.

Тука в последнее время принимал активное участие в борьбе с контрабандой через линию разграничения на Луганщине.

Предыдущий председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль был уволен в связи с назначением главой Закарпатья.

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