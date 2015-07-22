СМИ: новым главой Луганской области станет волонтер Тука
Президент Петр Порошенко собирается представить на Луганщине нового руководителя области, которым будет назначено Георгия Туку.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника, близкого к Администрации президента.
"Да, президент собирается представить нового руководителя", - сказал собеседник УП.
Согласно сообщению пресс-службы президента, Порошенко уже отбыл на Луганщину.
Читайте такжеПорошенко выступает за волонтерский контроль над борьбой с коррупцией в зоне АТОПо словам собеседника, там Порошенко намерен провести совещание, на котором и состоится представление.
Собеседник также подтвердил, что на пост главы Луганской обладминистрации будет назначен волонтер Георгий Тука.
Тука в последнее время принимал активное участие в борьбе с контрабандой через линию разграничения на Луганщине.
Предыдущий председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль был уволен в связи с назначением главой Закарпатья.