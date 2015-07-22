Луценко ответил на инициативу "Правого сектора": референдум о доверии к власти сейчас не актуален

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал журналистам, комментируя соответствующую инициативу движения «Правый сектор».

«К сожалению, так случилось, что в Украине перед любыми потрясениями звучит одно слово — референдум», - отметил Луценко.

«Именно поэтому мне не нравится идея каких-либо референдумов, особенно если она звучит от людей, которые не скрывают в центре столицы свое оружие», - сказал Луценко.

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Отвечая на вопрос по поводу того, есть проблемы с законодательством по проведению референдумов, Луценко отметил: «Там проблемы с логикой».

Как сообщал УНИАН, 21 июля на вече сторонников «Правого сектора» на Майдане Незалежности в Киеве лидер движения Дмитрий Ярош заявил, что «ПС» будет добиваться проведения всеукраинского референдума о недоверии власти.

Ярош подчеркнул, что «Правый сектор» ставит цель добиться проведения референдума, на который вынести несколько вопросов.