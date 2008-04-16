Блок Черновецкого лидирует в киевских выборах - «Социс»

Блок Леонида Черновецкого лидирует на досрочных выборах депутатов Киевского городского совета.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Центра социальных и политических исследований «Социс», проведенного 2-9 апреля 2008 г. (опрошено 2000 человек, погрешность - 2,2%).

Среди политических сил, участвующих в выборах депутатов Киевсовета, лидерство с существенным отрывом сохраняет Блок Леонида Черновецкого. Его рейтинг, по данным «Социса» - 26%. 18,9% набирает Блок Юлии Тимошенко, 13,2% - Блок Виталия Кличко, 7,1% - блок «Наша Украина – Народная самооборона», практически преодолевают трехпроцентный барьер Партия регионов и Блок Литвина.

Информацию о лидерстве Блока Черновецкого подтверждают также исследования, проведенные практически в то же время социологической службой «Юкрейниан социолоджи сервис» (1507 респондентов из 10 районов Киева, репрезентативная квотная выборка, погрешность - 2,1 %) и Центром общественных исследований «Украинский меридиан» (опрошено 2000 чел., погрешность - 2,2 %).

По данным опроса «Юкрейниан социолоджи сервис», рейтинг Блока Черновецкого составляет 25,6%, а по данным «Украинского меридиана», первое место принадлежит Блоку Леонида Черновецкого - 25,1%.

Вместе с тем, по данным «Юкрейниан социолоджи сервис», за БЮТ готовы проголосовать 19,7%, за Блок Кличко – 12%, за Партию регионов – 5%, за НУ-НС – 4,9%, за Блок Литвина – 4%, за Блок Катеринчука – 3% опрошенных киевлян.

В то же время, по результатам опроса «Украинского меридиана», за БЮТ готовы проголосовать 18,8%, за Блок Кличко – 8,3%, за Партию регионов – 5,1%, за НУ-НС – 5,2%, за Блок Литвина – 3,2, за Блок Катеринчука – 4,1% респондентов.