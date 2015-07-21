Решения закрытого съезда ПС: отказ от выборов, отмена Минска-2 и легализация добровольцев

Сегодня, 21 июля, в Октябрьском дворце в Киеве прошел закрытый съезд Правого сектора после скандальных событий в Мукачево.

Националистическая политсила приняла решение о том, что ПС будет требовать проведения референдума о недоверии парламенту, Кабмину и президенту, сообщает корреспондент НВ.

Также на плебисците Правый сектор намерен потребовать рассмотреть вопрос об отмене Минских соглашений и "признании войны войной", а также вопрос легализации добровольческого движения.

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Среди прочего съезд постановил, что ПС не будет принимать участия в местных выборах осенью.

Еще одним решением стало то, что лидер Правого сектора нардеп Дмитрий Ярош не откажется от депутатского мандата, сообщил НВ источник в ПС, присутствующий на съезде.

Напомним, 11 июля в Мукачево произошла перестрелка с участием людей, близких к народному депутату Михаилу Ланьо, местных милиционеров, а также членов Правого сектора. По разным данным, в результате перестрелки погибли до 5 человек, до 14 были ранены.

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил об открытии дела против 13 активистов Правого сектора.