Шокин попросил Интерпол подумать над объявлением в розыск украинских экс-чиновников

В нем он высказал просьбу пересмотреть решение организации по поводу отказа объявить в международный розыск бывших высокопоставленных чиновников и 19 бойцов спецподразделения милиции «Беркут», которым инкриминировано совершение умышленных убийств 39 протестующих, из-за того, что их уголовное преследование якобы носит политический характер.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

По мнению Шокина, такая позиция Интерпола вряд ли является оправданной, учитывая то, что по заключению как украинского органа следствия, так и Международной совещательной группы, созданной по распоряжению генерального секретаря Совета Европы, сотрудники спецподразделения милиции «Беркут» обоснованно подозреваются в совершении указанных преступлений. В уголовных процессах против бывших чиновников и правоохранителей отсутствуют какие-либо политические мотивы, а отказ в осуществлении международного розыска может привести к избежанию ими уголовной ответственности, подчеркнул Шокин.

Кроме того, подчеркнул он, такая позиция Интерпола не согласуется с практикой Европейского суда по правам человека, а также официальным открытием прокурором Международного уголовного суда процедуры предварительного изучения ситуации в Украине в связи с заявлением Верховной Рады Украины об установлении виновных в совершении преступлений против человечности высшими должностными лицами государства, которые привели к особо тяжким последствиям во время мирных акций протеста.

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«Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый господин Шток, принять во внимание указанные выше обстоятельства и пересмотреть решение об отказе в осуществлении розыска лиц», - отметил в письме Шокин.

Как сообщалось, по данным ГПУ, Интерпол усматривает политические мотивы в преследовании бойцов «Беркута», подозреваемых в убийствах майдановцев, и отказывается объявлять их в международный розыск.

Интерпол, в частности, отказался объявить в международный розыск бывшего командира специальной роты "Беркута" Дмитрия Садовника, который сбежал из Украины.

Также Интерпол отказался объявлять в международный розыск бывшего командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Станислава Шуляка, экс-главу МВД Виталия Захарченко, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Ратушняка и других чиновников.