Интерпол отказался объявить в международный розыск экс-командующего внутренними войсками Шуляка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Документы в отношении него подавались в Интерпол для объявления в международный розыск, но нам было отказано", - сказал он.

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По словам Горбатюка, Интерпол мотивировал отказ тем, что усматривает в деле Шуляка признаки политических преследований.

"Интерпол усматривает признаки политических преследований в этом”, - сказал Горбатюк.

Теперь, из-за отказа Інтерпола, по словам Горбатюка, к Шуляку не может быть применена процедура заочного суда.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Генпрокуратура сообщила Шуляку о подозрении в дезертирстве.

Напомним, ранее сегодня в ГПУ сообщили, что ведомство объявило в розыск бывшего начальника Главного управления – командующего внутренних войск, однако не указали его фамилию.