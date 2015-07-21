Действия представителей "Правого сектора" на Закарпатье квалифицируются как бандитизм

Большинство из них до сих пор прячутся в лесах Закарпатья, сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Брутальная стрельба в Мукачеве, которая стала вызовом правоохранительной системе и всему обществу, - это лишь вершина айсберга в деятельности преступников. До того они с целью наживы похищали и пытали людей, вымогали деньги у предпринимателей, забирали имущество, используя при этом незаконное огнестрельное оружие, включительно с автоматами, пулеметами и гранатометами", - заявляет руководитель области Геннадий Москаль.

Читайте такжеЖурналисты исказили слова Москаля о выплате по $10 тысяч "Правому сектору" - пресс-службаПредседатель ОГА также отметил, что "фактически это был рэкет, банальное зарабатывание денег, и хуже всего то, что все делалось под прикрытием патриотических лозунгов".

Открыто уголовное производство по ст. 257 Уголовного кодекса Украины - бандитизм (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенному ею нападении). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.