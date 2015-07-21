Сегодня в Ростове начинается суд над Сенцовым и Кольченко

Как соообщает Крым.Реалии, заседание в Северо-Кавказском окружном военном суде пройдет в открытом режиме.

Накануне украинские правозащитники запустили сайт в поддержку Сенцова и Кольченко, где планируется оперативно освещать ход заседаний, и сообщать обо всем, что будет касаться ситуации вокруг ребят.

Читайте такжеРоссийские правоохранители пытали вывезенного из Крыма украинца Чирния - МИДОлега Сенцова и Александра Кольченко арестовали в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в России «Правого сектора». По версии следствия, они планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в последующем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач. Кольченко грозит минимум 10 лет заключения, а Сенцову – 20.

Ряд российских и зарубежных деятелей искусства и правозащитников не раз высказывались в защиту и поддержку Олега Сенцова и считают обвинения, выдвинутые против него, надуманными и политически мотивированными.