Сегодня в Ростове начинается суд над Сенцовым и Кольченко
В Ростове-на-Дону во вторник, 21 июля, начинается судебный процесс по делу о "терактах" в Крыму, в которых обвиняют украинского режиссера Олега Сенцова и общественного активиста Александра Кольченко.
Как соообщает Крым.Реалии, заседание в Северо-Кавказском окружном военном суде пройдет в открытом режиме.
Накануне украинские правозащитники запустили сайт в поддержку Сенцова и Кольченко, где планируется оперативно освещать ход заседаний, и сообщать обо всем, что будет касаться ситуации вокруг ребят.
Читайте такжеРоссийские правоохранители пытали вывезенного из Крыма украинца Чирния - МИДОлега Сенцова и Александра Кольченко арестовали в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в России «Правого сектора». По версии следствия, они планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в последующем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач. Кольченко грозит минимум 10 лет заключения, а Сенцову – 20.
Ряд российских и зарубежных деятелей искусства и правозащитников не раз высказывались в защиту и поддержку Олега Сенцова и считают обвинения, выдвинутые против него, надуманными и политически мотивированными.