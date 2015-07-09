Дело Сенцова и Кольченко будут рассматривать по существу в открытом режиме - адвокат

Об этом УНИАН сообщила адвокат Сенцова Ольга Чавдар по итогам предварительного слушания Северо-Кавказским окружным военным судом Ростова-на-Дону.

«Сегодня рассматривалось ходатайство защиты о проведении судебного разбирательства в открытом судебном заседании. Данное ходатайство удовлетворили за исключением особенностей исследования ряда доказательств, представленных стороной обвинения в томе первого уголовного дела», - сказала Чавдар.

Читайте такжеВ день суда над Сенцовым в Киеве презентовали его первую книгуОна также сообщила, что суд разрешил по ходатайству защиты ведение аудиозаписи дела, но в видеозаписи было отказано,оскльки их "обвиняют в преступлении террористической направленности для обеспечения безопасности участников заседания".

Адвокат также сообщила, что Сенцову и Кольченко, несмотря на доводы защиты, продлен арест на полгода - до 16 декабря. Первое слушание дела назначено на 21 июля, добавила она.