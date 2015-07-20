Гайдар не хочет отказываться от российского гражданства, но будет соблюдать законы Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдар сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Конечно, я буду придерживаться украинских законов. Если вдруг будут какие-то проблемы, какие-то противоречия, я точно не хочу быть какой-то точкой раздора, точкой конфликта. Я готова работать в команде хоть советником, хоть волонтером... А, так, конечно же, я буду придерживаться украинских законов... Я, конечно, не хочу отказываться от российского гражданства, честно скажу - не хочу, однако будем делать так, как надо делать по закону», - сказала Гайдар, отвечая на вопрос журналистов, готова ли она отказаться от российского гражданства, поскольку, согласно украинскому законодательству, работать государственным служащим в Украине может быть только гражданин Украины.

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Также Гайдар заверила, что активно учит украинский язык и пообещала через три месяца провести пресс-конференцию на украинском языке.

Комментируя тот факт, что некоторые депутаты Госдумы РФ назвали ее предателем России, Гайдар отметила: «Я не считаю себя предателем своего Отечества, я говорила, что я считаю, что предатели моего Отечества - те люди, которые воюют (против Украины), и эту войну не признают. Предатели те, кто фальсифицирует выборы, предатели те, которые сажают моих друзей, которые убили Бориса Немцова».

Как сообщал УНИАН, 18 июля председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили официально представил как своего заместителя Гайдар – дочь одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в РФ Егора Гайдара, правнучка советского писателя Аркадия Гайдара.