Семья чиновника Высшего спецсуда приобрела участок за четверть миллиона долларов (видео)

В 2008 году Вышгородская райгосадминистрация изъяла из земель запаса 13,9 га и передала их в собственность семи гражданам для ведения личного хозяйства, сообщает программа "Наші гроші" (ZIK).

Стало известно, что все эти люди связаны с экс-депутатом регионалом Бориспольского райсовета Владимиром Решетилом: Яна Дорожинська регистрировалась с Решетилом по одному адресу, Николай Щирук был партнером Решетило по юридическому компании «Базис», Максим Резник вместе с Решетилом был депутатом от Партии регионов в Бориспольском райсовете.

Только новые владельцы получали землю, ее разбивали на меньшие участки и продавали. В результате ряда перепродаж часть земли стала собственностью Владимира Решетило.

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В свою очередь 82 сотки получили в собственность Владимир Вильгушинский и Антонина Вильгушинская – сын и мать судьи Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Михаила Вильгушинского. Сообщается, что они никогда не занимались бизнесом.

Сотка в 2013 году на землю под Вышгородом – в тот период, когда Вильгушинские начали ее скупать – стоила около 3 тысяч долларов.

При этом просьбы предоставить свою декларацию за прошлый год судья проигнорировал. В его декларации за 2013 год указано 442 тысячи гривень годового дохода, 30 соток земли, начатое строительство на 90 квадратных метров и квартира площадью 80 метров.