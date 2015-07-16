Парасюк потолкался в Раде с депутатами, защищавшими Насирова (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сразу после голосования за решение о включении в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.

Парасюк подбежал к Насирову с вопросом, почему он совмещает должности и появляется в сессионном зале и в нарушение законодательства не сложил депутатских полномочий.

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Как известно, Насиров 5 мая назначен председателем Государственной фискальной службы. Согласно законодательству Украины, в течение 20 дней он должен написать заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку законодательство не позволяет совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти.