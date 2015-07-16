Парасюк потолкался в Раде с депутатами, защищавшими Насирова (фото)

14:36, 16 июля 2015
Политика
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Сегодня в Верховной Раде произошла потасовка между народным депутатом Владимиром Парасюком и нардепами, которые защищали Романа Насирова.

Драка в ВР / facebook.com/bogdanbortakov

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сразу после голосования за решение о включении в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.

Парасюк подбежал к Насирову с вопросом, почему он совмещает должности и появляется в сессионном зале и в нарушение законодательства не сложил депутатских полномочий.

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Как известно, Насиров 5 мая назначен председателем Государственной фискальной службы. Согласно законодательству Украины, в течение 20 дней он должен написать заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку законодательство не позволяет совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти.

16/07/15 ВР: драки не вышло...)

Posted by Bogdan Bortakov on 16 Июль 2015 г.
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