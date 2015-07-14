Москаль: закарпатский "Правый сектор" арендует офис у первого зампрокурора области

Об этом сообщает глава Луганской ВЦА Геннадий Москаль на своем сайте.

"Двухэтажное здание площадью более тысячи квадратных метров расположено на ул. Собранецкой, 46 в Ужгороде, что в 100 метрах от здания облгосадминистрации", - сообщает Москаль.

Также руководитель Луганщины отмечает, что офисом фактически владеет первый заместитель прокурора области Иван Шимон, но юридически здание оформлено на его мать – Шимон Василину Михайловну, 1958 года рождения, которая проживает в селе Данилово Хустского района (именно оттуда родом первый зампрокурора.

"Часть помещения сдается под мобилизационный пункт "Правого сектора". Соответствующие таблички висят на фасаде при входе в здание", - сообщает Москаль.

Также отмечается, что сам Иван Шимон держит в прокуратуре так называемую прокурорскую кассу и занимается ее наполнением в том числе за счет разношерстных контрабандистов.

"Руководство прокуратуры было прекрасно осведомлено об арсенале незаконного оружия, которым владеет "Правый сектор", но вместо того, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности, сдает им помещения. Так о какой объективности закарпатской прокуратуры вообще может идти речь в нынешней ситуации?", - спрашивает Москаль.

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Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.