"Правый сектор" продолжает пикетировать Администрацию президента

11:02, 14 июля 2015
Общество
2411 0

Активисты "Правого сектора" продолжают пикетировать Администрацию президента со стороны улицы Институтской.

Фотоілюстрація / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков активистов "Правого сектора", одетых преимущественно в камуфляжную форму, продолжают пикетировать Администрацию президента.

Они завезли на улицу Банковую напротив Дома писателя три бочки и дрова для того, чтобы греться. В одной из бочек горит небольшой костер.

Читайте такжеВезде, но понемногу: география протестов "Правого сектора"

Также на тротуаре Банковой активисты установили несколько палаток с продуктами питания.

Правоохранители продолжают охранять подходы к зданию Администрации, в целом ситуация спокойная.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве на улице Банковой напротив здания Администрации президента Украины "Правый сектор" начал акцию протеста.

Тогда представители "ПС" установили палатку, а возле машины с флагом "Автомайдан. Киев" - звуковую систему.

Подобные акции начались и в других городах после событий в Мукачево.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter