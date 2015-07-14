"Правый сектор" продолжает пикетировать Администрацию президента

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков активистов "Правого сектора", одетых преимущественно в камуфляжную форму, продолжают пикетировать Администрацию президента.

Они завезли на улицу Банковую напротив Дома писателя три бочки и дрова для того, чтобы греться. В одной из бочек горит небольшой костер.

Читайте такжеВезде, но понемногу: география протестов "Правого сектора"

Также на тротуаре Банковой активисты установили несколько палаток с продуктами питания.

Правоохранители продолжают охранять подходы к зданию Администрации, в целом ситуация спокойная.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве на улице Банковой напротив здания Администрации президента Украины "Правый сектор" начал акцию протеста.

Тогда представители "ПС" установили палатку, а возле машины с флагом "Автомайдан. Киев" - звуковую систему.

Подобные акции начались и в других городах после событий в Мукачево.