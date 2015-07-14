"Правый сектор" продолжает пикетировать Администрацию президента
Активисты "Правого сектора" продолжают пикетировать Администрацию президента со стороны улицы Институтской.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков активистов "Правого сектора", одетых преимущественно в камуфляжную форму, продолжают пикетировать Администрацию президента.
Они завезли на улицу Банковую напротив Дома писателя три бочки и дрова для того, чтобы греться. В одной из бочек горит небольшой костер.
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Также на тротуаре Банковой активисты установили несколько палаток с продуктами питания.
Правоохранители продолжают охранять подходы к зданию Администрации, в целом ситуация спокойная.
Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве на улице Банковой напротив здания Администрации президента Украины "Правый сектор" начал акцию протеста.
Тогда представители "ПС" установили палатку, а возле машины с флагом "Автомайдан. Киев" - звуковую систему.
Подобные акции начались и в других городах после событий в Мукачево.