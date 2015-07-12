МВД: во время перестрелки в Мукачево ранены 6 милиционеров, сгорели три автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Вооруженные люди открыли шквальный огонь по транспортным средствам, которые находились на их пути. От действий вооруженных злоумышленников пострадали шесть правоохранителей. Работники милиции получили огнестрельные и осколочные ранения в результате обстрела из гранатомета. Среди раненых – по одному работнику из экспертно-криминалистической службы и уголовного розыска милиции Мукачево, а также четверо спецназовцев из областного УМВД», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМилиция и "Правый сектор" обвиняют друг друга в открытии огня на поражениеКроме того, повреждены семь служебных автомобилей милиции, в частности, три сгорели полностью.