МИД России раскритиковал проект изменений в Конституцию Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По мнению российской стороны, данный проект документа «не является тем документом, который предусматривался Минскими соглашениями», поскольку готовился без «консультаций» с представителями боевиков.

«Более того, в Киеве даже не сочли нужным хоть как-то отреагировать на подготовленные и внесенные Донецком и Луганском соответствующие предложения по изменению конституции Украины», - отмечается в заявлении МИД РФ.

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По мнению российских дипломатов, действия Киева «не способствует достижению устойчивого урегулирования украинского кризиса», а также «подрывает усилия международного сообщества по деэскалации ситуации».

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению источника, входящего в руководство одного из ключевых участников коалиции, Конституционная реформа в части децентрализации, которая является требованием ключевых западных партнеров Украины, с высокой вероятностью не будет принята во втором чтении до даты местных выборов.