В Крыму закрыли 350 украиноязычных классов из 400 - эксперт

Об этом заявил председатель общественной организации «Крымский центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» Андрей Щекун во время презентации в УНИАН 8 июля аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2014-2015 годах», сообщает Крым.Реалии.

"Я называю это явление лингвоцидом в Крыму. В Бахчисарае был украиноязычный класс, после аннексии его расформировали по разным параллелям, даже детей не оставили вместе, хотя бы и в русскоязычном классе. То есть их раскидали по разным классам, чтобы не было контакта ни украиноязычных родителей, ни школьников", – сказал он.

По информации Щекуна, из 400 украиноязычных классов во всем Крыму, сейчас работают 50, а единственная украинская гимназия фактически «русифицирована».

Читайте также"Новый порядок": украиноязычных школьников в Крыму лишили права на законченное среднее образование"Осталась одна параллель с 1-го по 9-й класс, согласно российскому законодательству, в старших классах учиться на родном украинском или каком-либо другом языке практически запрещено", – подчеркнул Щекун.

Согласно озвученной на презентации информации, в Крыму расформировали единственный факультет украинского языка, его перепрофилировали в кафедру на базе факультета славянской филологии и журналистики университета (КФУ).

Общественники также утверждают, что в Крыму остается возможность изучать украинский язык в школах или факультативно, или один раз в неделю.

Ранее "министр образования" оккупационного правительства Крыма Наталья Гончарова сообщила, что на полуострове в 20 школах есть классы с украинским языком обучения, где все дисциплины преподают на украинском языке.