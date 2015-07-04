Ответ на угрозы Путина и исламистов должен быть твердым – американский сенатор

Об этом заявил американский сенатор-республиканец Роджер Уикер в интервью Радио Свобода в Праге 4 июля.

Реакция мира на действия президента России Владимира Путина относительно Украины должна включать «решительность и демонстрацию силы», настаивает сенатор, который является сопредседателем Хельсинкской комиссии США.

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Аннексия Москвой Крымского полуострова и поддержка ею сепаратистских сил в Грузии, Молдове и Украине нарушают «почти каждый принцип» Хельсинкских соглашений, а также Устава ООН, утверждает Уикер.

Он считает важным для «свободного мира» «твердо стоять и говорить правду, и пусть остальной мир знает, что мы признаем действия господина Путина за то, чем они являются».

Как сообщал УНИАН, американские конгрессмены решением обеих палат дали администрации президента Обамы возможность предоставить Украине современное оружие для сопротивления российской агрессии. Исполнительные власти США уже несколько месяцев принимают решение по этому поводу.