Гройсман на следующей неделе хочет обсудить будущее парламентской коалиции

Такое заключение можно сделать из его записи в Facebook по поводу вчерашнего голосования в парламенте за закон №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов.

Гройсман пишет: «Я инициирую откровенный разговор в коалиции относительно того, как мы совместно работаем дальше и что является нашими настоящими приоритетами. Такой разговор должен состояться не позднее, чем на следующей неделе». При этом он отмечает: «В коалиции нет места играм «один хороший, все плохие» или «все хорошие, кто-то один плохой». Это не на руку Украине, это на руку нашим врагам».

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Комментируя принятие закона №1558-1, Гройсман заявляет: «Я, как и большинство депутатов, считаю, что эта проблема требует решения. Вопрос только в одном - каким путем мы ее хотим решать».

По его словам, в Верховной Раде коалиция «уже не раз находила решение в чрезвычайно сложных вопросах», но при условии, «если совместно сосредоточены именно на решении проблемы».

Как отмечает Гройсман, «такое ответственное решение могло и может быть найдено и в вопросах валютных кредитов». «Но когда на передний план выходит политика и популизм - это тупик. Тупик не только для парламента, но и для страны. Надеюсь, что вчерашний день в Верховной Раде это всем наглядно показал», - отмечает он.