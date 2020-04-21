Нардеп Дубинский заявил, что министр инфраструктуры Криклий взял в помощники эксперта по откатам

Министр инфраструктуры Владислав Криклий назначил своим советником человека, глубоко замешанного в коррупции.

Об этом на своем персональном сайте заявил народный депутат Александр Дубинский в колонке «Зашквар министра Криклия».

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Дубинский напомнил, что новый советник министра Андрей Батищев в 2015-2016 годах возглавлял «Укравтодор». В то время, по словам депутата, работала налаженная система откатов – 12,5% с каждого подряда.

В то же время смету «Укравтодора» только по основной программе увеличили вдвое, до 6,5 млрд гривен. «То есть его «лоббисты» сразу позаботились о дальнейшем увеличении бюджета, с целью «теневого освоения», - говорит Дубинский.

«Андрей Батищев, уже будучи руководителем «Укравтодора», на тендерных процедурах «определял» победителем заранее оговоренные компании, подконтрольные гражданину РФ, члену армянской диаспоры — Вагинаку Аветисяну (основатель строительной компании «Дорлидер»), который фактически контролирует выполнение дорожных работ по всей Украине. При проведении тендеров Батищев ежемесячно получал от него «откаты», как лично, так и через банковские счета в «Укргазбанке». А также на карточку своей жены Жанны Полищук», - заявил нардеп.

Ранее Александр Дубинский уже обвинял Владислава Криклия в выстраивании коррупционных схем в Министерстве инфраструктуры Украины.