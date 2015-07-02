Изменения в Конституцию предусматривают проведение местных выборов в октябре 2017 года

Соответствующая норма содержится в заключительных положениях проекта закона, текст которого размещен на официальном сайте ВР.

В частности, раздел "Переходные положения" дополняется нормами, после вступления в силу Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", "следующие очередные местные выборы - выборы глав общин, депутатов советов общин, районных, областных советов проводятся в последнее воскресенье октября 2017 года".

Читайте такжеИзменения в Конституцию предоставляют президенту право мгновенно распускать местную власть - Порошенко

«Полномочия сельских, поселковых, городских голов и депутатов местных советов, избранных на очередных выборах в октябре 2015 года и местных выборах в период с октября 2015 по октябрь 2017 года, прекращаются со дня обретения полномочий, соответственно, председателями общин, советами общин, районными и областными советами, избранными на следующих очередных местных выборах в октябре 2017 года", - говорится в документе.

В заключительных положениях проекта закона также указано, что «районные, областные советы, избранные на следующих очередных местных выборах в октябре 2017 года, создают исполнительные комитеты на основании закона о местном самоуправлении, который определяет полномочия исполнительных комитетов районных, областных советов».

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не видит необходимости в досрочных выборах в Верховную Раду после внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.