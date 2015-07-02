Кабмин отстранил главу Госавиаслужбы от выполнения обязанностей
Кабинет министров отстранил Дениса Антонюка от выполнения обязанностей главы Государственной авиационной службы.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 658-р от 1 июля.
Согласно постановлению, Антонюк отстранен до завершения служебного расследования.
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Как сообщал УНИАН, 30 июня президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что в отношении деятельности Госавиаслужбы будет проведено расследование, во время которого Антонюк будет отстранен от выполнения обязанностей.
Ранее в интернете появилось видео с заседания, на котором председатель Одесской государственной администрации Михаил Саакашвили во время словесной перепалки обвинил Антонюка в том, что он способствовал монополизации авиарынка.