Бывший заместитель Луценко может получить должность в Кабмине Шмыгаля - СМИ
05:27, 15 апреля 2020Политика
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Енина могут назначить в МИД уже сегодня.
Ранее Енин работал в ГПУ времен Луценко / Эспрессо
Бывший заместитель генерального прокурора Юрия Луценко Евгений Енин может стать заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Как сообщает УП со ссылкой на источники в Кабмине и Офисе президента, назначение может состояться на заседании правительства 15 апреля.
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Кулеба до назначения главой МИД работал вице-премьером в Кабмине Алексея Гончарука.
Енин уволился из Генпрокуратуры в апреле прошлого года. Он объяснил свое решение уйти в отставку "политизацией" так называемого "дела Курченко".
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