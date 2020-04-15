Бывший заместитель Луценко может получить должность в Кабмине Шмыгаля - СМИ

Енина могут назначить в МИД уже сегодня.

Бывший заместитель генерального прокурора Юрия Луценко Евгений Енин может стать заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Как сообщает УП со ссылкой на источники в Кабмине и Офисе президента, назначение может состояться на заседании правительства 15 апреля.

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Кулеба до назначения главой МИД работал вице-премьером в Кабмине Алексея Гончарука.

Енин уволился из Генпрокуратуры в апреле прошлого года. Он объяснил свое решение уйти в отставку "политизацией" так называемого "дела Курченко".