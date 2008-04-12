Семенюк стала кандидатом в... Президенты

Социалисты избрали своим кандидатом в Президенты Украины на будущих выборах Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на 14-м внеочередном съезде СПУ в Киеве.

Голосование происходило в тайном режиме, то есть бюллетенями. На голосование были вынесены две кандидатуры – В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, за которую свои голоса отдали 128 делегатов съезда, и Станислава НИКОЛАЕНКО, который набрал 117 голосов.

Как отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, будет сформирован штаб, и будут весь год длиться ее поездки по регионам. Она подчеркнула, что теперь «Юлия ТИМОШЕНКО не только вспомнит мою фамилию, но и запомнит ее надолго». (УНИАН: 11 апреля премьер-министр во время выступления в Верховной Раде назвала председателя ФГИУ «социалисткой СИМОНЕНКО», а когда в зале начался смех, обратилась к членам фракции БЮТ и начала уточнять ее фамилию).