ГБР проводит обыски в доме Черновол (фото)

Правоохранители планируют изъять отдельную одежду Черновол, флешки и компьютер, что «могут содержать признаки совершенных преступлений, самодельных зажигательных зарядов «напалм» и др.

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в доме бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол.

Об в Facebook сообщила сама Черновол.

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Дело касается инициированного Черновол захвата офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года – во время массовых расстрелов активистов в Киеве.

Согласно постановлению суда, дал следователям разрешение на обыск, экс-депутат вместе с «неустановленным лицом мужского пола» бросили в помещение коктейль Молотова, вызвавшего пожар.

Судья обосновывает свое решение тем, что «в ходатайстве следователь указывает, что в ходе досудебного следствия возникла необходимость в отыскании и изъятии всех указанных вещей и документов, имеющих существенное значение для расследования».

Правоохранители планируют изъять отдельную одежду Черновол, флешки и компьютер, что «могут содержать признаки совершенных преступлений, самодельных зажигательных зарядов «напалм» и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Государственное бюро расследований сообщило экс-нардепу Татьяне Черновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.