Экс-нардепу Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Бывшего депутата Татьяну Черновол подозревают в организации в феврале 2014 года поджога партийного офиса в центре Киева, что привело к гибели человека.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что депутата подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР информируют, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, где размещался офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник, 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса.

10 апреля 2020 года следователи ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемой, в ходе которых были изъяты вещи, имеющие доказательственное значение для расследования, «предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия», патроны.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 апреля, Черновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск.

Также Черновол обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда столицы от 6 апреля, в котором указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

Согласно документу, в ходе досудебного расследования установлено, что Черновол «совместно с неустановленными следствием лицами 18 февраля 2014 года в 12.00, находясь у дома №10 по улице Липской в Киеве, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидя его общественно опасные последствия, которых хотя не желала, но сознательно допускала их наступление, способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору с группой лиц, причинила смерть Захарову Владимиру Константиновичу».

По данным следствия, Черновол "с целью насильственного проникновения в здание" предложила неустановленным пока лицам, находившимся с ним, поджечь помещение на Липской, 10, в котором находились люди. Она якобы вместе с другими лицами бросила в окна здания бутылки с зажигательной смесью - "напалмом". В результате в помещении возникли многочисленные очаги пожаров.

Захаров погиб в результате оксидного действия углерода, его тело нашли на первом этаже здания.

Уголовное производство было открыто 25 марта 2020 года.