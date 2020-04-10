"Идите к черту с госслужбы": Аваков жестко прошелся по ГБР из-за преследования Черновол

Глава МВД Арсен Аваков считает подлостью сообщение экс-депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве человека во время Революции достоинства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал неадекватными и постыдными действия Государственного бюро расследований в отношении народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол.

Об этом Аваков написал в Facebook.

В частности, глава МВД обратился к первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову.

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"Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!", - заявил Аваков.

Министр отметил, что Черновол учувствовала в гражданских акциях протеста на Майдане, как и сотни тысяч украинцев.

"Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани, – неадекватно и постыдно", - отметил глава МВД.

Аваков заявил, что ему стыдно, что "все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня".

"Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает, - не выбирая слов… И за это, как взрослый человек, отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя!", - подчеркнул Аваков.

Также министр напомнил Бабикову, что также был на Майдане 18 февраля 2014 года.

"Я такой же, как Таня, – приходите ко мне, жду. Попробуйте", - написал Аваков.

"А лучше пойдите к черту с госслужбы или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!", - подытожил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 апреля, Черновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск.

Также Черновол обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда столицы от 6 апреля, в котором указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

Согласно документу, в ходе досудебного расследования установлено, что Черновол «совместно с неустановленными следствием лицами 18 февраля 2014 года в 12.00, находясь у дома №10 по улице Липской в Киеве, осознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидя его общественно опасные последствия, которых хотя не желала, но сознательно допускала их наступление, способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору с группой лиц, причинила смерть Захарову Владимиру Константиновичу».

По данным следствия, Черновол "с целью насильственного проникновения в здание" предложила неустановленным пока лицам, находившимся с ней, поджечь помещение на Липской, 10, в котором находились люди. Она якобы вместе с другими лицами бросила в окна здания бутылки с зажигательной смесью. В результате в помещении возникли многочисленные очаги пожаров.

Захаров погиб в результате оксидного действия углерода, его тело нашли на первом этаже здания.

Уголовное производство было открыто 25 марта 2020 года.

Позже в ГБР сообщили, что следователи сообщили Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Первый замдиректора ГБР Александр Бабиков руководит следствием по делам против экс-президента Виктора Януковича, в которых ранее защищал его как адвокат.