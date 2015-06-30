ФСБ задержала крымского "главу налоговой" за взятку

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Крыминформ.

Так называемое управление ФСБ России по Крыму 29 июня задержало за получение взятки нелегитимного руководителя Налоговой инспекции в оккупированном Крыму Николая Кочанова.

В данный момент против Кочанова возбуждено уголовное дело.

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Как сообщал УНИАН, ранее, 28 июня, был задержан нелегитимный министр промышленной политики и торговли Андрей Скрынник по подозрению в пособничестве при совершении мошенничеств.

По данным ведомства, Скрынник оказал содействие гражданам России Василию Хмелевскому и Игорю Карпову при завладении имуществом учреждения Бахчисарайское районное потребительское общество стоимостью более 48 млн российских рублей.