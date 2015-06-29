ФСБ задержала крымского "министра" за мошенничество

Так называемое управление ФСБ России по Крыму задержало нелегитимного министра промышленной политики и торговли Андрея Скрынника.

Задержание состоялось 28 июня. Его подозревают в пособничестве при совершении мошенничества, сообщает Новое время со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, Скрынник оказал содействие гражданам России Василию Хмелевскому и Игорю Карпову при завладении имуществом учреждения Бахчисарайское районное потребительское общество стоимостью более 48 млн рублей.

"Хмелевский и Карпов при пособничестве Скрынника путем обмана похитили принадлежащее республике Крым имущество стоимостью более 48 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

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Уголовное дело против министра возбуждено по статьям 33 (определяет виды соучастников преступления) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Нелегитимный "Государственный совет" Крыма осенью 2014 года объявил имущество Бахчисарайского райпо собственностью "республики".

Скрынник активно участвовал в подготовке и проведении непризнанного мировым сообществом референдума о вхождении Крыма в состав России.