ФСБ задержала крымского "министра" за мошенничество
По данным ведомства, Скрынник оказал содействие гражданам России при завладении имуществом учреждения Бахчисарайское районное потребительское общество стоимостью более 48 млн рублей.
Так называемое управление ФСБ России по Крыму задержало нелегитимного министра промышленной политики и торговли Андрея Скрынника.
Задержание состоялось 28 июня. Его подозревают в пособничестве при совершении мошенничества, сообщает Новое время со ссылкой на ФСБ.
По данным ведомства, Скрынник оказал содействие гражданам России Василию Хмелевскому и Игорю Карпову при завладении имуществом учреждения Бахчисарайское районное потребительское общество стоимостью более 48 млн рублей.
"Хмелевский и Карпов при пособничестве Скрынника путем обмана похитили принадлежащее республике Крым имущество стоимостью более 48 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
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Уголовное дело против министра возбуждено по статьям 33 (определяет виды соучастников преступления) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Нелегитимный "Государственный совет" Крыма осенью 2014 года объявил имущество Бахчисарайского райпо собственностью "республики".
Скрынник активно участвовал в подготовке и проведении непризнанного мировым сообществом референдума о вхождении Крыма в состав России.