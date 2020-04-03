"Чтобы не было так, что у них ничего нет": Зеленский призвал проверять доставку тестов

Зеленский добавил, что государство сделает для медиков все, "чтобы они были защищены и могли защитить нас".

Президент Владимир Зеленский призвал проверять доставку прибывших тестов, защитных костюмов и медоборудования в больницы областей.

Об этом он заявил во время совещания 3 апреля.

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«Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей относительно того, что у них ничего нет», – сказал он.

Зеленский добавил, что медики – в эпицентре заражения, «и они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас».

Ранее в Минздраве отметили, что Украина заказала 20 тысяч тестов на новый коронавирус у отечественных производителей. По оценкам чиновников, этих тестов хватит для того, чтобы пройти пик заболевания.