Порошенко поздравил украинцев с Днем крымскотатарского флага

Об этом он написал в Твиттер.

"С Днем крымскотатарского флага, друзья!", - поздравил Порошенко.

При этом он подчеркнул: "Два флага - единая страна". И отметил, что Крым – это Украина.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Киеве состоится ряд мероприятий, посвященных Дню крымскотатарского флага. В частности, в 19 часов в парке имени Тараса Шевченко будет развернут самый большой в Украине крымскотатарский национальный флаг. На празднике ожидаются выступления руководства Меджлиса крымскотатарского народа.

Оккупационные российские власти трижды отказывали в проведении мероприятий ко Дню крымскотатарского флага 26 июня в Симферополе. Поэтому Меджлис попросил крымских татар на полуострове отметить этот день, подняв национальный флаг у себя дома или прикрепив на автомобили.

Символом флага крымских татар является знак – тамга золотистого цвета на голубом фоне. День крымскотатарского флага начали отмечать с 2009 года.