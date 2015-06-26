Кучма убежден, что выборы на Донбассе невозможны без прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

По мнению Кучмы, иностранные наблюдатели не захотят ехать на опасные территории.

«А (некоторые) сегодня предложения такие бросают, что вы давайте, украинцы, сделайте выборы на этих территориях (оккупированного Донбасса - УНИАН), Конституцию поменяйте, а остальное постепенно также изменится. Так логика наша проста: скажите, пожалуйста, какой дурак поедет в этот регион? Я европейцам этот вопрос задаю: «Кто поедет наблюдателем на эти выборы?», - сказал Кучма.

Читайте такжеКучма требует ответственности от подписантов Будапештского меморандума

Как сообщал УНИАН, Кучма считает двойной стратегию Европы в вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины. Также он не исключает, что процесс урегулирования конфликта на востоке Украины будет затяжным.