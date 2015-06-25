Insider: правовой статус Межигорья до сих пор не определен

Об этом говорится в статье издания Инсайдер.

Право собственности

Еще 23 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за постановление о возвращении "Межигорья" в госсобственность, согласно которому, обеспечить передачу имущества в госсобственность нужно было в течение 10 дней.

По информации программы "Схемы", дела по махинациям при переходе в частную собственность "Межигорья" до сих пор не передали в суд, арестовано только имущество Януковича, то есть маленький домик, показаный журналистам в 2011 году.

В июне прошлого года СМИ сообщали, что Хозяйственный суд Киевской области вернул в госсобственность земельный участок "Межигорья" в размере 135 га, которым владели ТОВ "Танталит" и благотворительный фонд "Відродження України".

"Танталит" владел 129 гектарами земли в Межигорье. Остальное принадлежало близкому к екс-президенту благотворительному фонду "Відродження України”(7,6 га) и самому Виктору Януковичу (1,7688 га).

В ответе на информационный запрос к Генпрокуратуре, кто же владеет "Межигорьем" сейчас, INSIDER ответили немного иначе, чем год назад: Хозяйственный суд вытребовал у "Танталита" только 104 га.

Почему была названа цифра в 104 га, не известно.

Кроме того, в структуре собственности "Танталита" тоже произошли изменения - по данным программы "Схемы", в конце прошлого года Сергей Клюев осуществил схему, по которой большую часть акций (99,97%) у "Танталита" купил сам "Танталит", а меньшую (00,03%) – за 44 тысячи гривен Александр Приймак, малоизвестный юрист, который работал с "Танталитом".

В мае Приймак написал заявление в милицию, чтобы ему как официальному хозяину вернули "Межигорье". МВД отреагировало и открыло криминальное производство по статье "Самоуправство".

Финансовые потоки

Несмотря на то, что, согласно информации ГПУ, на территории "Межигорья" проводится досудебное расследование, объект остается открытым, имущество экс-гаранта не арестовано. При этом и деньги, которые приносит "Межигорье" теперь уже как музей, идут в обход госбюджета.

Посетители платят "благотворительный взнос" за вход на территорию, который недавно подняли с 20 гривен до 50, а также дополнительную "таксу" за различные услуги.

Все финансовые потоки проходят через коменданта объекта Дениса Тарахкотелика - он лично ведет бухгалтерию. По словам Тарахкотелика, музей, кроме входа, получает доходы за экскурсии по "Хонке" (200 грн), право заехать на территорию на собственной машине (500 грн) и 30% от развлечений, которые находятся на территории "Музея корруппции" (например, экскурсия на электромобилях, ларьки с мороженным).

Также на территории есть самостоятельные структуры, доходы от которых в общую казну не идут – это теплицы и кинологический центр.

"К примеру, деньги которые мы получаем от продажи овощей с теплицы, идут на удобрение и зарплату 8 женщинам, которые там работают. Последние месяцы они наторговывают на 60-70 тысяч гривен", - объяснил Денис.

Также на территории Межигорья живут 110 переселенцев и базируется батальон "Січ".

Всего, по словам коменданта, для содержания экс-резиденции нужно, как минимум, 1 миллион гривень в месяц. Летом собирать удается больше, но излишки откладывают на нетуристические зимние месяцы, когда, по словам коменданта, может прийти 20-30 человек в день.

"За два месяца в летние периоды максимально, что мы собрали, – это 1, 25 млн гривен. Сейчас, когда увеличили вход до 50 гривен, удалось собрать меньше чем за месяц 1,6 млн гривен", - говорит Тарахкотелик.