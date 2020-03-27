Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине
21:46, 27 марта 2020Политика
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При этом глава государства не уточнил, о каких именно должностях идет речь.
Зеленский прокомментировал кадровые вопросы / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что информацию о кадровых решениях в отношении членов правительства следует ожидать в выходные дни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам.
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Отвечая на вопрос относительно разговоров о возможной отставке министра здравоохранения, Зеленский сказал: «Кадровые решения - вы получите информацию завтра или после завтра».
Как сообщал УНИАН, президент также анонсировал на понедельник внеочередное заседание Верховной Рады.
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