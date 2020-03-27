Зеленский рассказал, когда Рада соберется на внеочередное заседание

По словам президента, должны быть рассмотрены законы, касающиеся банковской сферы и рынка земли.

Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться в понедельник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам после заседания фракции «Слуга народа» с его участием.

Глава государства отметил, что на этом заседании должны быть рассмотрены законы, касающиеся банковской сферы и рынка земли.

По его словам, для сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принятие этих двух законов.

Зеленский отметил, что будет предложен ряд компромиссных предложений к законопроекту о рынке земли.

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«В понедельник будет заседание внеочередное. Я настроен на то, чтобы Верховная Рада собралась в понедельник, и мы все, что смогли из этого блока вопросов, прошли», - отметил президент.

Эти решения, подчеркнул глава государства, очень важны, потому что «никто не хочет дефолта в стране»

«Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет, и будет поддержка международных институтов и МВФ», - сказал Зеленський.

«Поэтому мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, то в течение около 15 дней мы получим первый быстрый транш - 1,75 - 2 млрд долларов», - подытожил Зеленский.