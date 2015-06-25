Более 100 грузовиков из 31-го "гумконвоя" РФ пересекли границу Украины

Автоколонны МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекли российско-украинскую границу, сейчас одна из них следует в сторону Донецка, вторая - по направлению к Луганску. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"На двух пограничных пунктах пропуска завершилось таможенное и пограничное оформление всех автомашин с гуманитарной помощью. Все они благополучно пересекли государственную границу и следуют в пункты назначения", - сказал собеседник агентства.

Агентство утверждает, что в осмотре машин принимали участие представители пограничной и таможенной служб Украины, никаких замечаний от них не поступало.

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В составе колонны более 100 автомобилей, которые везут свыше 1000 тонн гуманитарных грузов - это продукты питания и медикаменты, в том числе инсулин, иммуносупрессоры и дезинфицирующие средства. Среди продуктов питания - макаронные изделия, различные крупы, мука, чай.

Перед отправкой колонны в Донском спасательном центре МЧС России был проведен плановый технический осмотр техники, ее заправка и замена необходимых расходных материалов. С водителями-спасателями проведены дополнительные занятия по технике безопасности и вождению в экстремальных условиях. "В состав колонны входят медики и технический персонал для оказания своевременной помощи в дороге водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", - отметили в МЧС.

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Отмечается, что эта колонна стала 31-й по счету с августа прошлого года.

Как известно, передачей "гуманитарных грузов" в Украине Россия нарушает нормы международного права. Украинские пограничники и представители Красного креста заявляли, что не имеют возможности проверять содержимое фур.

Вместе с тем в СНБО и штабе АТО отмечают: неоднократно фиксировалась активизация боевиков и увеличения количества обстрелов сил АТО сразу после получения содержания российских грузовиков.