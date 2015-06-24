МИД намерен упростить процедуру предоставления статуса заграничного украинца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат рассказал, что 23 июня состоялось заседание Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев под председательством заместителя министра иностранных дел - руководителя аппарата Вадима Пристайко.

Читайте такжеУкраина получила более $7,5 миллиардов переводов от мигрантов из Европы

«Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев рассмотрел 130 заявлений на получение статуса зарубежного украинца. По результатам принятых на заседании решений статус зарубежного украинца был предоставлен 67 лицам из 21 страны мира», - сказал Кулеба.

Как отметил представитель МИД, в ходе заседания были рассмотрены подготовленные МИД изменения в законодательстве, целью которых является оптимизация процедуры обработки заявлений на получение статуса зарубежного украинца.