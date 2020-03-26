"Поймете, как это не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле": Зеленский о VIP-палатах для бизнесменов и чиновников (видео)

Глава государства подчеркнул, что ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не должно быть лучших условий, чем у обычного украинца.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разобраться с так называемыми VIP-палатами для бизнесменов и чиновников.

Об этом глава государства сообщил во время видеообращение на отечественных телеканалах.

"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок", извините, и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК". Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца", - заявил Зеленский.

"Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что равные условия касаются абсолютно всех.

"Исключений не будет и для первых лиц государства - президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады. А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-то «шишек», иначе будут санкции", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, накануне Департамент здравоохранения КГГА разослал медицинским учреждениям столицы приказ об особых условиях лечения «особых пациентов». Документ датирован 25 марта.

В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути это все чиновники высокого уровня страны.

Департамент КГГА определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов, и прописал особые требования к содержанию больных. Среди главных требований: отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадью не менее 13 кв. м с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Люди, которые будут пользоваться VIP-режимом, в приказе определены как «лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

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Сегодня, 26 марта, Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что приказ Департамента здравоохранения КГГА № 353 об обустройстве специальных палат в больницах для лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, подготовлен по Обращению Государственного управления делами при президенте на основании приказов Министерства охраны здоровья и Государственной службы охраны.

«Относительно распоряжения, которое вчера было распространено СМИ. Оно было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, МЗ и обращения на их основании Госуправления делами при президенте. Документы с грифом «для служебного пользования» - в них говорится о готовности учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Речь о том, что в случае заболевания первого лица государства должны быть определенные условия: отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика была всегда, и не только в Украине», - отметил Кличко.

По словам мэра столицы, он разговаривал по поводу этой ситуации с президентом Украины, «и Зеленский готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять», - добавил мэр Киева.