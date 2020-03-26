VIP-палаты для чиновников подготовили в больницах Киева еще 20 лет назад – заместитель Кличко

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник уверяет, что палаты повышенной комфортности для чиновников высокого уровня уже используются «в общем режиме работы» больниц.

Специальные палаты для охраняемых лиц в столичных медицинских учреждениях были подготовлены еще 20 лет назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, выступая в сессионном зале Киевсовета, где депутаты собрались на внеочередное заседание для рассмотрения неотложных вопросов.

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Поворозник прокомментировал информацию СМИ об обустройстве в больницах спецпалат повышенной комфортности для чиновников высокого уровня, относительно которых осуществляется государственная охрана.

«Сегодня мы получили письмо от Госуправления охраны о том, что они не возражают, чтобы мы эти палаты укомплектовывали. Хотя они укомплектованы по этому решению уже 20 лет. На сегодняшний день их никто не собирался вновь создавать. Они существуют согласно предварительным приказам. Сегодня Госуправление охраны предоставило письмо, что они не возражают против отмены этого приказа, чтобы эти палаты использовались в общем режиме работы», - сказал Поворозник.

Он добавил, что эти спецпалаты уже используются «в общем режиме работы».

Как сообщал УНИАН, по информации Bihus.Info, Департамент здравоохранения КГГА разослал медицинским учреждениям столицы приказ об особых условиях лечения «особых пациентов». Документ датирован 25 марта.

Со ссылкой на копию этого документа сказано, что в приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути, это все чиновники высокого уровня.

Департамент КГГА определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов, и прописал особые требования к содержанию больных. Среди главных требований: отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. м с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Люди, которые будут пользоваться VIP-режимом, в приказе определены как «лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

Сегодня, 26 марта, Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что приказ Департамента здравоохранения КГГА № 353 об обустройстве спецпалат подготовлен по обращению Государственного управления делами при президенте на основании приказов Минздрава и Управления государственной охраны.

По словам мэра столицы, он разговаривал по поводу этой ситуации с президентом Украины Владимиром Зеленским, «и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет, и мы будем за это благодарны».

Вместе с тем руководитель УГО Сергей Рудь в комментарии заявил, что Управление государственной охраны не давало никаких указаний по обустройству палат для охраняемых лиц в киевских больницах.

Он также заявил, что завезет в КГГА официальное письмо по этому поводу, и этот документ будет обнародован. По словам Рудя, действие приказа КГГА будет прекращено.