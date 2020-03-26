Запрет для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму: Украина будет судиться с РФ в международных инстанциях

Украинские дипломаты призывают международное сообщество усилить давление на Россию, в том числе путем введения санкций.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина будет обращаться в международные суды в связи с установлением Россией запрета для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины осуждает подписание 20 марта указа президента России №201, который добавил Крым в перечень приграничных территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки", - отмечается в заявлении.

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В МИД отмечают, что подписание этого указа является очередным незаконным шагом Москвы о присвоении объектов украинской государственной и частной собственности на территории оккупированного Крыма и грубым нарушением украинского законодательства и международного гуманитарного права.

"Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение", - заявили в МИД.

Также украинские дипломаты призывают международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций.

Как сообщалось, 20 марта президент РФ Владимир Путин своим указом расширил перечень территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. В перечень попало большинство районов в оккупированном Крыму.