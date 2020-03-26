Депутаты Киевсовета хотят попиариться на раздаче куличей к Пасхе во время карантина - "Чесно"

На уточняющий вопрос, будет ли на пасочках брендирование политической силы или их фамилия, некоторые нардепы не ответили.

Среди различных депутатских запросов на бюджетные средства можно выделить немалое количество о закупке пасхальных кексов к Пасхе.

Депутаты Киевсовета не упускают случая попиариться на праздники с помощью лакомств, пишет на своем сайте "Чесно".

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Но в этом году Пасха, которую православные христиане будут отмечать 19 апреля, приходится на период карантина. Теперь политики задумались, как же им раздавать куличи. Традиционных депутатских фото с избирателями и куличами в этом пасхальном сезоне может и не быть.

"Однако бюджетная комиссия Киевсовета в течение 5 минут согласовала 17 проектов распоряжений о выделении средств на осуществление депутатской деятельности на сумму свыше 7,8 млн грн. Из них почти 400 тыс. – на пасхальные кексы. Киевсовет будет заседать в четверг, 26 марта, у депутатов еще есть возможность заблокировать это решение", - говорится в сообщении.

Деньги депутаты просят из бюджета города для оказания материальной помощи киевлянам, на коммунальные нужды столичных домов и образовательных учреждений, а также на различные вкусности к праздникам. Распорядителями средств являются общественные организации, обслуживающие депутатские приемные.

Так, в "Чесно" рассказали, что депутат от БПП "Солидарность" Виктория Муха на пасхальные куличи просит из городского бюджета почти 105 тыс. грн.

В комментарии "Чесно" Муха заверила, что не намерена брендировать куличи своим именем или названием политической силы: "Это заказывалось до ситуации с карантином. Поэтому на сегодня, когда все меняется очень быстро, мы еще будем изучать, будет ли возможность распространить кексы среди малообеспеченных жителей, или нет. Вы знаете, есть службы, оказывающие адресную помощь малообеспеченным категориям и в условиях карантина...".

Депутат от БПП "Солидарность" Сергей Артеменко угостит пасхальными кексами две общественные организации на более 57 тыс. грн, продолжили в "Чесно".

"Его коллега по фракции, депутат от Виноградаря Вадим Сторожук заказал куличей почти на 57 тыс. грн. Он отметил, что общественные организации, которые обратились к нему по поводу пасхальных кексов, сами продумают логистику доставки", - говорится в сообщении.

Кроме того, почти на 50 тыс. грн заказал пасочек для организации ветеранов Оболонского района "батькивщиновец" Владимир Старовойт.

"Когда Рух ЧЕСНО поинтересовался у депутата, как он планирует во время карантина раздавать куличи и будет ли их брендировать, Владимир Старовойт задумался и пообещал ответить позже. Через 5 минут перезвонил его помощник и заверил, что куличи будут без партийного брендирования, а во время их распространения карантин нарушать не будут и никаких массовых скоплений людей не допустят", - отмечают в "Чесно".

Также на аналогичную сумму для Днепровского района заказал куличей депутат от БПП "Солидарность" Тарас Криворучко.

Ровно на 45 тыс. грн для центра соцобслуживания в Шевченковском районе заказала кексы "батькивщиновка" Елена Антонова. Она отметила, что делала заказ 2 месяца назад, когда о карантине еще ничего не было известно.

"Сейчас думаю о том, как их раздавать. Потому что мой запрос был еще 2 месяца назад. Никто не знал, что в стране и мире случится такая ситуация. Сейчас мы думаем, как это сделать. И, может, через терцентры сделаем индивидуальную доставку и каждому адресно завезем", – прокомментировала депутат.

На уточняющий вопрос, будет ли на куличах брендирование политической силы или ее собственная фамилия, Антонова не ответила. "Я не комментирую это. Увидите", – резюмировала она.

"Батькивщиновец" (Святошин) Денис Москаль, который был замечен в пиаре на День Святого Николая, в этот раз заказал пасхальных кексов на 22 тыс. грн.

"Даже Вадим Васильчук, член "Киевской команды", представители которой публично осуждали бюджетную "гречку", заказал пасочки. Правда, на сравнительно скромные 9 тыс. грн", - добавили в "Чесно".

"Бюджетная "гречка" или "пиар за бюджетный счет" – это пиар политиков или потенциальных кандидатов на товарах и услугах, оплаченных за средства из государственного или местного бюджета, которые они позиционируют/маркируют как свою заслугу, как свое достижение и могут замалчивать то, что это сделано за бюджетные деньги. Также ЧЕСНО выступает за ликвидацию депутатских фондов, которые часто используют как бюджетную “гречку”, особенно в тех случаях, когда депутаты дают избирателям наличные деньги в качестве материальной помощи", – отмечает координатор движения "Чесно" Вита Думанская.