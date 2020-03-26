В ВР обсуждают полученные поздно ночью предложения Кабмина по стабилизации экономики – нардеп

По словам нардепа, также обсуждается повестка дня внеочередной сессии Верховной Рады.

В Верховной Раде проходит встреча руководства парламента, фракций и правительства.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в Facebook.

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Как сообщила Геращенко, "обсуждаем полученные поздно ночью предложения Кабинета министров по стабилизации экономики. Правительство признает, что потери для бюджета в результате коронавируса будут очень серьезные, и предлагает существенное сокращение расходов по всем статьям и созданию стабилизационного фонда".

По словам Геращенко, также обсуждается повестка дня внеочередной сессии Верховной Рады.