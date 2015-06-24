Для 46% европейцев Украина ассоциируется с войной - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в шести странах Евросоюза - Германии, Франции, Испании, Италии, Польше и Великобритании. Указанные страны являются наиболее населенными странами ЕС, где проживает почти 360 миллионов человек.

В опросе принимали участие 5594 чел. в возрасте от 16 до 54 лет.

В ходе опроса гражданам указанных стран были заданы три вопроса. В частности, предлагалось назвать три ключевые ассоциации, связанные с Украиной.

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Так, 46% европейских респондентов ответили, что главной ассоциацией с Украиной для них является война; 18% считают, что Украина ассоциируется с Россией; 9% назвали бедность, 8% - Киев.

В этой связи директор Института мировой политики Алена Гетьманчук отметила, что результаты демонстрируют, что европейцы имеют достаточно негативные ассоциации в отношении Украины.

Еще один вопрос касался того, с какими личностями у европейцев ассоциируется Украина. 2% опрошенных ответили, что Украину они знают благодаря боксерам братьям Кличко, 1% граждан ответили, что благодаря футболисту Андрею Шевченко, в то же время 1% опрошенных назвали президента Украины Петра Порошенко и еще 1% - бывшего премьер-министр Юлию Тимошенко.

Следующий вопрос касался аргументов в пользу присоединения Украины к Евросоюзу.

В частности, 31%респондентов ответили, что Украина - это часть Европы; 30% отметили, что членство Украины в ЕС является способом защиты от дальнейших посягательств России; также 30% сказали, что Украина должна иметь такие же права на членство в ЕС, как и другие государства.

Отвечая на вопрос относительно аргументов против присоединения, 35% европейцев считают, что этому мешает коррупция, 26% - олигархия, и 22% - бедность.

Опрос был проведен с 29 мая по 4 июня методом Интернет онлайн-омнибусом компанией TNS по заказу Института мировой политики в рамках проекта "Новая европейская политика: Заполняя пробелы в информации", который осуществляется при поддержке проекта "Объединяемся ради реформ (UNITER)", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемого Pact Inc.