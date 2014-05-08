Кернес продемонстрировал свои раны и заявил, что покушение имело политический мотив

Израильские врачи не только вывели Геннадия Кернеса из искусственной комы, но и вернули к жизни, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Врачи не скрывают - его случай является уникальным. Выжить после такого тяжелого ранения шансов очень мало.

Осторожно поднимая простыню, жена Кернеса показывает зашитый живот. На спине - еще больший шов.

"Я жив. Я такой... Но я, слава Богу, жив", - говорит мэр Харькова.

В реабилитационном центре Кернес находится второй день. В целом это четвертый с тех пор, как его вывели из искусственной комы в военном госпитале, где и оперировали. В общем Кернес перенес три операции, одна из которых длилась 8 часов.

Израильские врачи говорят о высоком профессионализме харьковских коллег. Вместе с тем предупреждают, что реабилитация может быть сложной, поскольку пуля, которая прошла на вылет, задела позвоночник.

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Относительно причин покушения, сам Кернес настаивает исключительно на политической версии.

"Это пограничный город. Я остаюсь пока на этой версии, я не могу принять другую версию", - говорит Кернес.

"Выгодно многим, но главное, что здесь можно рассматривать как со стороны, что я проукраинский политик, я не за то, чтобы Харьков был в составе России, я за то, чтобы Харьков был в составе Украины", - настаивает мэр города.

С больничной койки Кернес требует профессионального, а не формального расследования, как это ему представляется.

Говорит, что за 4 дня с тех пор, как он оправился, следователи с ним не пытались связаться. Пока только опрашивают круг его знакомых.