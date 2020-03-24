В "Слуге народа" не исключают рассмотрения на внеочередной Раде в четверг кадровых вопросов

Депутаты могут рассмотреть вопрос о назначении министра энергетики и защиты окружающей среды.

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 26 марта не исключается рассмотрение кадровых вопросов.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала в комментарии УНИАН.

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Кравчук отметила, что пока еще нет информации относительно повестки дня этого заседания, и официально заседание еще не созывалось.

"Мы предварительно ориентировали наших депутатов из фракции, чтобы они были готовы приехать в четверг на внеочередное заседание", - сказала она.

На вопрос, действительно ли на этом заседании могут рассматриваться кадровые вопросы, в частности, депутаты могут назначить министра энергетики и отправить в отставку министра здравоохранения, Кравчук отметила: «Об отставке Емца мне ничего не известно».

В то же время она подтвердила, что существует вероятность рассмотрения на внеочередном заседании ВР вопроса о назначении министра энергетики и защиты окружающей среды.

«О возможности назначения министра энергетики и экологии - да, такой разговор был. Пока кандидатур еще нет. По крайней мере, фракции эту кандидатуру не сообщили. Но если будет решено, и будет представление от премьер-министра, то, в принципе, мы будем готовы рассмотреть: сначала на заседании фракции пообщаться, а потом, очевидно, вынести в зал после рассмотрения соответствующего комитета», - сказала Кравчук.

При этом она уточнила, что этот вопрос может рассматриваться на внеочередном заседании парламента 26 марта, если глава правительства подаст кандидатуру на должность министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба заявила, что в четверг, 26 марта, планируется проведение внеочередного заседания Верховной Рады. В настоящее время еще согласовываются вопросы, которые предполагается рассмотреть на этом заседании.

После изменения состава правительства 4 марта должность министра энергетики и защиты окружающей среды остается вакантной. До отставки Кабмина министром энергетики и защиты окружающей среды был Алексей Оржель.