Ляшко: введение чрезвычайного положения уменьшит нагрузку на систему здравоохранения

По его словам, действовать нужно на опережение.

Ограничение передвижения людей, при чрезвычайном положении, позволит сохранить большее количество жизней и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения в случае увеличения количества больных Covid-19.

Об этом в эфире «Свобода слова» на ICTV сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте такжеЗеленский: власть не будет вводит чрезвычайное положение для того, чтобы протянуть какие-то непопулярные решения (видео)

«Мы можем сохранить больше жизней украинцев в случае, если у нас будет массовое поступление больных с коронавирусной инфекцией. Поэтому я как главный государственный санитарный врач страны буду поддерживать любые жесткие меры, которые будут ограничивать право людей свободно передвигаться и свободно покидать свои дома», сказал Ляшко.

По его словам, действовать нужно на упреждение. Он уточнил, что страны, которые вводили ограничительные меры, в частности, в отношении мобильности, значительно легче переживают эпидемию. Особенно, добавил Ляшко, когда ограничения на передвижение касались людей в возрасте от 65 лет.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине не требует введения чрезвычайного положения.

По последним данным, в мире официально зарегистрировали 381 499 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 16557 человека умерли, 101 794 пациентов успешно выздоровели после заражения.

В Украине, по состоянию на утро 24 марта, официально подтверждено 84 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Три из них летальные. Один человек выздоровел.