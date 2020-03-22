Новый министр экономики "не успел" задекларировать особняк под Киевом и квартиру в РФ

Согласно действующему законодательству, внести изменения в декларацию можно в течение семи дней с момента ее подачи.

Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в своей имущественной декларации квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене - гражданке России, имение в селе Романков под Киевом и два внедорожника.

Об этом сообщает программа "Схемы".

Журналисты выяснили, что в декларации не указан дом на кв 409. м в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков под Киевом. Согласно официальным выпиской из реестра недвижимости, им владеет супруга министра Светлана, которая является гражданкой России. Также в ее собственности здесь - 15 соток земли.

Московское имущество удалось найти с помощью предыдущей фамилии жены Петрашко - Позднякова. Согласно российскому Единому государственному реестру недвижимости, она имеет в собственности треть квартиры на 109 кв. м в Донском районе Москвы (вместе с матерью и братом). Кадастровая стоимость квартиры составляет 18 млн 35 тыс. 366 рублей (примерно 200 тыс. долларов). На сайтах объявления указано, что квартира в соседнем доме с втрое меньшей площадью стоит 100 тыс. долларов.

Также, согласно реестру МВД, Игорь Петрашко - владелец двух автомобилей-внедорожников - Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска). Упоминания о них в его декларации нет.

Сам Игорь Петрашко в комментарии "Схемам" заявил, что обязательно должен был подать декларацию до вхождения в должность, но не успел ее заполнить "за неимением времени".

"Я подал без наполнения, потому что вы понимаете, что собрать такое количество документов за столь короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную", - сказал министр.

"Я указал только киевскую квартиру, потому что там надо было хоть что-то указать, а это место регистрации, и по процедуре надо было хоть какой-то адрес дать. Все покажем, оно все официальное, мои доходы все официальные - вы увидите через налоговую огромный доход", - добавил Петрашко.

На уточнение, будет ли в декларации отражена московская квартира, в которой имеет долю его жена, министр поблагодарил "за напоминание" и отметил, что "мог бы забыть о ней".

Согласно действующему законодательству, подать изменения в декларацию можно в течение семи дней с момента ее подачи.

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В своей биографии Игорь Петрашко сообщал, что, среди прочего, работал в представительствах компании Ernst & Young.

Как сообщалось, с 2007 года его работа связана с российским инвестиционным капиталом. С тех пор Игорь Петрашко возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" - "дочки" крупного российского инвестора, который, в свою очередь, попал в расследование проекта OCCRP, где журналисты разоблачили оффшорную схему отмывания миллиардов долларов российским инвестбанком.

Также российская группа "Тройка Диалог" является одним из инвесторов "Сбербанка России". С 2012 по 2013 годы Игорь Петрашко перешел в украинский филиал этого российского банка - возглавлял его департамент корпоративного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.