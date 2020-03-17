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Министром экономики и сельского хозяйства назначили Петрашко: что о нем известно

10:49, 17 марта 2020
Финансы
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Петрашко назначен министром экономики / фото Latifundist.com

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"За" проголосовали 217 депутатов из «Слуги народа», также кандидатуру Петрашко поддержали 7 депутатов из группы «За будущее», 13 из группы «Доверие» и 6 внефракционных депутата.

Справка УНИАН. Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США.

Начиная с 1996 года, Петрашко работал на руководящих должностях в компаниях, которые предоставляли услуги по консалтингу и осуществляли деятельность в сфере инвестиционных услуг.

С 2013 года он работает в одном из крупнейших аграрных производителей Украины - агрохолдинге Ukrlandfarming, владельцем которого является бизнесмен Олег Бахматюк.

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